Гриня Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 568

Регистрация: 11.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:57 На алау писали что водитель москвича уснул за рулем.А про таксишку что-то подробностей нет нигде. Это с какой силой её долбанула приора что зад машины на метр вверх взлетел.... Царствие небесное водителям.