Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6661





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3194

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:44 Цитата: drakon:



Спасибо за инфу, не знал честно...хотя уже лет 20 поди мою только на автомойках авто, хотя нет грешен..на даче бывает пару-тройку раз в год, иногда охота самому этим делом заняться..вода правда уходит в почву, до речки от нее метров 700.