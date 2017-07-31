/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29065
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обе аварии, судя по свидетельству очевидцев, произошли не на загруженных дорогах. В первом случае в Костанае погиб водитель такси. Во втором - водитель "Москвича".
Читать новость

гость
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП




Отправлено: 31.07.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
москвич серьезный тачан, конечно против фуры мелковат, но гранты шманты и хендайки расшибет молча

Алексей
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП




Отправлено: 31.07.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция, в статье имеется ошибка "Начато досудебное расследование по ст.145, ч.3 УК РК", по ст.345 ч.3 УК РК.

§ Обликоморале
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3194
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то на другом ресурсе, уже читал что водитель " Москвича" вроде заснул. От этого и произошло столкновение.
Профайл

§ Гриня
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 31.07.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На алау писали что водитель москвича уснул за рулем.А про таксишку что-то подробностей нет нигде. Это с какой силой её долбанула приора что зад машины на метр вверх взлетел.... Царствие небесное водителям.
Профайл

§ antonK
Re: В Костанае 30 июля произошло два смертельных ДТП
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 31.07.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на этом же перекрестке, в четверг вроде, было дтп даже, но где-то под вечер
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 181
Пользователей: 0
Всего: 181

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх