Цитата: 112:



У кого то еще есть независимое мнение от толпы ни в одну ни в другую сторону

В чем же его независимость заключается ? В надуманности и схожих с тобой без фактов обвинений, непонятно откуда взятых ?)) Цитата: 112:

нет озлобления и агрессии

Ну вроде в отличии от тебя нет ))

Цитата: 112:

Это тебя так удивдяет

Ваше не удивляет и я даже рад, что у тебя есть единомышленники и теперь вот одноклубовцы ))

Такшта не пыхти, все нормально. Проходи свой курс обследования ))

Надеюсь, у тебя оглашения приговора не окажется печальным...)