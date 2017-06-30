КСЕНЯ Re: 115 школа принимает детей в русскоязычные классы #36







Отправлено: - 19:17 Уже не принимают. Ходили люди им было отказано сославшись, что русскоязычные классы насобирать невозможно. Абсурд ложь и обман кругом. А пробивных родителей не осталось увы, чтобы взбучку хорошую устроить. Обманывают людей. А потом в августе вам скажут, что было подано всего 2 заявления и все, что больше русскоязычных детей в районе нет. Проверено уже это обман.