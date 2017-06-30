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§ NG.kz
115 школа принимает детей в русскоязычные классы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29065
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня были в школе и у нас приняли документы в класс с русским языком обучения.Так что жители данного района могут смело вести своих детей.
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Вахит
Re: 115 школа принимает детей в русскоязычные классы




Отправлено: 01.07.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
для Вахита:
нравится мне выдержка из фильма - /Дядя , вы дурак?\ да модератор не пропустить

да шутю, я.

кустанаец
Re: 115 школа принимает детей в русскоязычные классы




Отправлено: 01.07.17 - 13:07
Комментарий удален модератором.

гость
Re: 115 школа принимает детей в русскоязычные классы




Отправлено: 01.07.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
да шутю, я.

Видать лезгинки перетанцевал)))

гость
Re: 115 школа принимает детей в русскоязычные классы




Отправлено: 01.07.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Энакин:
Казахскими исторически были Омская, Астраханская, Томская, Курганская, Тюменская, Оренбургская, Волгоградская области.

Не были они никогда казахскими, и не будут. Если только тебе во сне присниться после принятия внутрь алкоголя в больших количествах.

ВЧК
Re: 115 школа принимает детей в русскоязычные классы




Отправлено: 03.07.17 - 08:40
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: 115 школа принимает детей в русскоязычные классы




Отправлено: 03.07.17 - 08:56
Комментарий удален модератором.

КСЕНЯ
Re: 115 школа принимает детей в русскоязычные классы




Отправлено: 03.07.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже не принимают. Ходили люди им было отказано сославшись, что русскоязычные классы насобирать невозможно. Абсурд ложь и обман кругом. А пробивных родителей не осталось увы, чтобы взбучку хорошую устроить. Обманывают людей. А потом в августе вам скажут, что было подано всего 2 заявления и все, что больше русскоязычных детей в районе нет. Проверено уже это обман.

Бывалый
Re: 115 школа принимает детей в русскоязычные классы




Отправлено: 03.07.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КСЕНЯ:
Проверено уже это

Ну так может результаты проверки опубликуете нам?
Зачем их утаивать?

Наташа
Re: 115 школа принимает детей в русскоязычные классы




Отправлено: 31.07.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сегодня звонила в школу,сказали не принимают в школу в русский класс! Звоните в конце августа! Что это такое? Берут или нет?
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