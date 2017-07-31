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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5037
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Спасибо за предложение, пожалуй откажусь


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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5037
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5037
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1049
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.07.17 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Заладил как испорченное и ржавое корыто свою песню..

Мне одному кажется, что ты своё другим приписываешь?! А взрыв пукана 23-24-го числа к чему отнести?Цитата:
112:
Если нет предмета дискуссии..

Ты сам предмет дискуссии
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5037
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 03:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22й день непития прошел..
Рекорд всей моей бурной жЫзни за эти 17 лет..
Что ж, идем на 23й?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3189
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 07:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вай вай...спасибки Маврику, по улыбало ))
тут либо одно из двух, но скорей два в одном..
на грудь принял однозначно ( и пусть не трет по ушам об обратном) + маниакальный бред с вкраплениями одной известной болезни на Ша ))
Это ж надо такое озвучивать, даже не думая о последствиях сказанного .. хотя, в принципе ничоу не поменялось из прошлого..гляжу только усугубилось, особенно в плане мании величия и нарциссизма.. аутофилия рулит )))))
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 31.07.17 - 08:28
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.07.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Сам в затяжном "пике" давно был?)Забыл как тяжко мысли формулируются и как скрипят полушария без привычной смазки?)))Как предательски трусятся пальчики (в данном случае над клавиатурой), и причудливо путаются мысли, скачут с одной темы на другую без видимой взаимосвязи. Нет...тут конкретная завязка, с полноценным синдромом похмелья.))) "Под мухой" Марик соловьем трелится от слова "трель" (или тролится от слова троль)))), а Марик?)
Поздравляю, Марик, с 23им трезвым днём, это по серьёзке. Добро пожаловать в клуб!)
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§ аргентина -ямайка
Re: Флуд и оффтопик часть 3
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 31.07.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Поздравляю, Марик, с 23им трезвым днём, это по серьёзке. Добро пожаловать в клуб!)

Ужас. От одного крена перекоса в другую сторону теперь, он перестал пить чёрный чай, перешёл на зелёный. Но вместо одного пакетика чёрного теперь три зелёных кидаю...
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3189
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Вы ап чом товарисч? В адвокаты нанялись? Или врачуете 112 ? Какие ко мне ващпе претензии и что за извращенные мысли посещают вашу голову ?))
У вас там шо, клуб анонимных алкоголиков ? Ну так это не ко мне дружище, не стоит всех как и Маврик отождествлять с собой и своим поведением, мировоззрением, отношением к жизни. Есть люди в корне отличные от вас. И может тоже со своими косяками и прочими прочими, но со своими понятиями и отношением к жизни. Такшта все что вы тут наболтали, скажу по секрету - МИМО.
Но коль вы так думаете, то это ужо никак не мои проблемы, а чисто ваши, вот и живите с ними, если вам легче.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5037
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 10:13
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 31.07.17 - 10:15
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 31.07.17 - 10:22
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 292 из 292«1...290291292
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