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§ NG.kz
В 62-м туре помощь требуется постоянным участникам «Нужных денег»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вновь в проекте двое детей, страдающих ДЦП, которым требуется лечение за пределами Казахстана. Мейрамбек Тореахмет в случае удачных сборов поедет в Челябинск, но для этого нужно собрать 250 000 тенге. Руслану Шепетовскому не добраться до Москвы без посторонней помощи. Помощь эта имеет численное выражение - 300 000 тенге. Всего же в этом туре нужно собрать 550 000 тенге.
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Марина
Re: В 62-м туре помощь требуется постоянным участникам «Нужных...




Отправлено: 30.07.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщите, пожалуйста, реквизиты карты Шепетовских.

§ Елена Пикельная
Re: В 62-м туре помощь требуется постоянным участникам «Нужных...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 151
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 31.07.17 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатель, регулярно помогающий проекту, но не желающий называть свое имя, внёс в кассу "Нужных денег" 10 000 тенге. Как пожелал благотворитель, они будут распределены на усмотрение комиссии.
Имеются поступления на Киви-кошелёк: 53 000 тенге и 1 000 рублей. На тенговый счёт 50 000 внёс наш постоянный спонсор под ником АНКЛАВ, остальные взносы - анонимные. 1 100 тенге из них с пометкой "для Ольги Бредихиной". Мы присовокупим их (минус комиссия за перевод) к той сумме, что собрали в прошлом туре для семьи Бредихиных из Зелёновки.
1 000 рублей поступила из Дубны без особых пометок.
У желающих помочь нашему благотворительному проекту ещё есть время для доброго дела.
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