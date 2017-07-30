Елена Пикельная Re: В 62-м туре помощь требуется постоянным участникам «Нужных... #2





(Журналисты) Сообщений: 151

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 09:19 Читатель, регулярно помогающий проекту, но не желающий называть свое имя, внёс в кассу "Нужных денег" 10 000 тенге. Как пожелал благотворитель, они будут распределены на усмотрение комиссии.

Имеются поступления на Киви-кошелёк: 53 000 тенге и 1 000 рублей. На тенговый счёт 50 000 внёс наш постоянный спонсор под ником АНКЛАВ, остальные взносы - анонимные. 1 100 тенге из них с пометкой "для Ольги Бредихиной". Мы присовокупим их (минус комиссия за перевод) к той сумме, что собрали в прошлом туре для семьи Бредихиных из Зелёновки.

1 000 рублей поступила из Дубны без особых пометок.

У желающих помочь нашему благотворительному проекту ещё есть время для доброго дела.