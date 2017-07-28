NG.kz В Костанае страдающего шизофренией подсудимого освободили от уголовной ответственности за тройное убийство



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:42 После прений родственники убитых спрашивали, как долго будут лечить Павла Конева. Прокурор ответил: "До полного излечения, возможно - год, а потом выпустят на свободу". Сроки лечения в постановлении оглашенном сегодня суда не оговариваются.

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