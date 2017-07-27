Хохол Re: Общественный совет предложил присваивать звание «Почетный... #4







Отправлено: - 08:20 Чёт второй пункт как то странно сформулирован , ввести тайное голосование , для того что б уменьшить количество обиженных аксакалов . Для того что б уменьшить количество обиженных , надо просто увеличить количество почётных . А вообще конечно абсурд , если уже открыто не могут выбрать достойных . Они б ещё явки с паролями придумали , для проведения в тайном месте и времени своё голосования . Тогда уж и звания нужно соответствующее давать :" Тайно-почётный житель города". Что б они были , но никто не знал кто это .