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§ NG.kz
Общественный совет предложил присваивать звание «Почетный...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественный совет предложил присваивать звание «Почетный гражданин Костанайской области на альтернативной основе и тайным голосованием». Согласны ли вы с такой постановкой вопроса?
Результаты опроса

!!!
Re: Общественный совет предложил присваивать звание «Почетный...




Отправлено: 27.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
десократичный - исправьте !!!!

§ Тимур Гафуров
Re: Общественный совет предложил присваивать звание «Почетный...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 290
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 28.07.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
исправлено. спасибо
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§ Доктор СИЗО
Re: Общественный совет предложил присваивать звание «Почетный...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3640
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.07.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще не избрали, но многие стены домов обезобразили много аршинными фотографиями кандидатов......надо убрать это мракобесие....
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Хохол
Re: Общественный совет предложил присваивать звание «Почетный...




Отправлено: 31.07.17 - 08:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт второй пункт как то странно сформулирован , ввести тайное голосование , для того что б уменьшить количество обиженных аксакалов . Для того что б уменьшить количество обиженных , надо просто увеличить количество почётных . А вообще конечно абсурд , если уже открыто не могут выбрать достойных . Они б ещё явки с паролями придумали , для проведения в тайном месте и времени своё голосования . Тогда уж и звания нужно соответствующее давать :" Тайно-почётный житель города". Что б они были , но никто не знал кто это .
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