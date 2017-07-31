Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4371





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3188

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:29 Вай вай...спасибки Маврику, по улыбало ))

тут либо одно из двух, но скорей два в одном..

на грудь принял однозначно ( и пусть не трет по ушам об обратном) + маниакальный бред с вкраплениями одной известной болезни на Ша ))

Это ж надо такое озвучивать, даже не думая о последствиях сказанного .. хотя, в принципе ничоу не поменялось из прошлого..гляжу только усугубилось, особенно в плане мании величия и нарциссизма.. аутофилия рулит )))))