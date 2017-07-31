Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4375





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3189

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:05 Цитата: Горожанин_kst:



Вы ап чом товарисч? В адвокаты нанялись? Или врачуете 112 ? Какие ко мне ващпе претензии и что за извращенные мысли посещают вашу голову ?))

У вас там шо, клуб анонимных алкоголиков ? Ну так это не ко мне дружище, не стоит всех как и Маврик отождествлять с собой и своим поведением, мировоззрением, отношением к жизни. Есть люди в корне отличные от вас. И может тоже со своими косяками и прочими прочими, но со своими понятиями и отношением к жизни. Такшта все что вы тут наболтали, скажу по секрету - МИМО.

Но коль вы так думаете, то это ужо никак не мои проблемы, а чисто ваши, вот и живите с ними, если вам легче.