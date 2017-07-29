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§ NG.kz
Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Содержание казахстанского образования обновляется и, как сообщили в МОН РК, теперь направленно на переход от концепции "хорошее образование на всю жизнь" к пониманию необходимости "обучения в течение всей жизни"
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§ JereK
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 31.07.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где ты тут увидел спецов, который создал Мерседес?


К слову, очень интересно было бы узнать продолжение этой истории. Где ныне Олег Биль, изобретатель нестандартной проактивки, финансируемый самрук-казаном. :lol:

[Исправлено: JereK, 31.07.2017 - 00:42]
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§ 112
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Вообще, собственно, клиническя картина теперь ясна. Позволь полюбопытствовать, просто из академического интереса, почему именно мерседес?

Еще раз конкретно..
Где и кого ты тут на форуме увидел с советским образованием, который что то создал?
И не делай непонимающее личико, когда я задаю конкретно говоря о Мерседесе, о своем мерседесе, как бы его не назвали, ведь название это условная единица..
Пусть это будет любое другое открытие, либо не мерседес, а Замерсадец..
И говоря об условиях..
Это что за образование такое, которому нужны какие то условия?
То есть хочешь сказать всегда открытия или что либо другое, производство, делают в каких то там интересных условиях?
Ломоносов в каких условиях добивался своего?
А Туполев?
А тот кто изобрел велосипед или радио?
Всегда были условия примерно одинаковы и даже тогда, когда первый человек научил других убивать мамонтов копьем и что то подобием кувалды..
Условия ему дайте ..
- И я переверну Землю..
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§ JereK
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 31.07.17 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть хочешь сказать всегда открытия или что либо другое, производство, делают в каких то там интересных условиях?


Конечно.

Цитата:
А Туполев? А тот кто изобрел велосипед или радио?


Да. Все они делали свои открытия в определенных условиях, без которых этих открытий бы не было. Ты этого не понимаешь, да? Сочувствую. Эти условия продиктованы временем.И сегодня время диктует определенные условия, необходимые для открытий и изобретений. Либо вы их обеспечиваете, либо их обеспечит кто-то другой. Ворам и взяточникам трудно это понять, в прочем, они никогда об этом не задумываются. :-)

Цитата:
112:
Ломоносов в каких условиях добивался своего?


Отличный пример, кстати. Даже Ломоносов не остался, в своей деревне, так как та не могла предоставить ему необходимых условий. ;-)

[Исправлено: JereK, 31.07.2017 - 01:39]
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§ JereK
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 31.07.17 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
когда я задаю конкретно говоря о Мерседесе, о своем мерседесе,


Боже, марик, протрезвей, прежде чем дальше писать. Моя твоя уже не панимать. :lol:
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