Цитата: 112:

То есть хочешь сказать всегда открытия или что либо другое, производство, делают в каких то там интересных условиях?



Конечно.



Цитата: А Туполев? А тот кто изобрел велосипед или радио?



Да. Все они делали свои открытия в определенных условиях, без которых этих открытий бы не было. Ты этого не понимаешь, да? Сочувствую. Эти условия продиктованы временем.И сегодня время диктует определенные условия, необходимые для открытий и изобретений. Либо вы их обеспечиваете, либо их обеспечит кто-то другой. Ворам и взяточникам трудно это понять, в прочем, они никогда об этом не задумываются.



Цитата: 112:

Ломоносов в каких условиях добивался своего?



Отличный пример, кстати. Даже Ломоносов не остался, в своей деревне, так как та не могла предоставить ему необходимых условий.



[Исправлено: JereK, 31.07.2017 - 01:39]