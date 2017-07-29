NG.kz Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:55 Содержание казахстанского образования обновляется и, как сообщили в МОН РК, теперь направленно на переход от концепции "хорошее образование на всю жизнь" к пониманию необходимости "обучения в течение всей жизни"

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