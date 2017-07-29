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§ NG.kz
Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Содержание казахстанского образования обновляется и, как сообщили в МОН РК, теперь направленно на переход от концепции "хорошее образование на всю жизнь" к пониманию необходимости "обучения в течение всей жизни"
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§ JereK
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1068
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 31.07.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где ты тут увидел спецов, который создал Мерседес?


К слову, очень интересно было бы узнать продолжение этой истории. Где ныне Олег Биль, изобретатель нестандартной проактивки, финансируемый самрук-казаном. :lol:

[Исправлено: JereK, 31.07.2017 - 00:42]
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§ 112
Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.07.17 - 00:44
Комментарий проходит проверку.
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