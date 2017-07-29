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≡ Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря на поддержку ООН		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря на поддержку ООН
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сарыаркинский районный суд Астаны решил дело не в пользу жительницы села Перцевка Костанайской области Анны Белоусовой, которая предъявила иск на 7 млн тенге Министерству финансов РК.
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§ неан
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...
неан


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 28.07.17
Отправлено: 30.07.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Ну и адвокат! Так продуть дело!(((

а ведь главное , не ваше это дело и не вы его продули.
Профайл

Гость
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 30.07.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плетью обух не перешибёшь, так было всегда и так будет всегда

§ 112
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
так было всегда и так будет всегда

С гардеробщицами?
Я сам гардеробную работу дополнительно выполнял, когда работал в дискоклубе разнорабочим, никто не приставал..
А ведь был я молодой и красивый..
Профайл

001
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 30.07.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эта история уже начинает надоедать... как-то все становиться противным и мерзким...

Гость
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 30.07.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, причин увольнять Анну Белоусову не было никаких, хотя ее обвинения в домогательствах тоже не доказуемы и тут уже прав директор. А что касается ООН, то почему Снежанна Ким не бастовала возле посольства США, когда ООН была против обстрела Ирака, Афганистана?

в шоке
Re: Гардеробщица из Костанайской области проиграла суд, несмотря...




Отправлено: 31.07.17 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это вопрос уже к "неан" :lol: :lol:
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