Цитата: Медный:

интересно, у кого закостенелое сознание? и в каком возрасте оно костенеет? 20, 30, за 50?



У кого как.



Цитата: Человек, как правило, дубеет годам к тридцати — внутри своих привычек и пристрастий. Ему кажется, что он наконец-то может себе позволить делать так, как для него лучше. А на самом деле он просто закрывается в ракушку, как улитка, огораживаясь от всего. Круг общения стремительно сужается, интересы сокращаются, и в итоге — работа (одна и та же много лет), пиво, брюхо телевизор и футбол. Скучно... Тех, кто через это перепрыгивает — очень и очень мало. Тот же, кто перепрыгнет — человек без психологического возраста. Голова у них потому что живет не так.