Цитата: Медный:

Отправлено: 30.07.17 - 23:09

я смеюсь с тех людей которые выпячивают свою помощь кому то ни было... показать: какой я благодетель, а

Я тоже кстати о том же..

Почему речь и пошла, после того как мисс Скандалистка опять о деньгах к детям сегодня при вашей помощи начала говорить..