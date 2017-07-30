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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 291 из 292«1...289290291292»
§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я смеюсь с тех людей которые выпячивают свою помощь кому то ни было... показать: какой я благодетель, ахаха! благодетель блин, помощи на копейку, а понтов... (понты это местный колорит) на многие миллионы. тьфу на вас и забыли :-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жен идите обсуждайте наших, рабов жен или детей..
Хорощая тема!
Тут обо мне да обо мне..
Мне конечно важно ваще внимание, только мне завтра рано вставать..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Поезжайте в Киев, и все! - Какой Киев? - Поезжайте и спросите, что делал Паниковский до революции. Поезжайте и спросите. И все! Поезжайте и спросите. - Ну и что? - Нет, вы поезжайте и спросите, и вам ответят, что до революции Паниковский был слепой, Шура! Паниковский, Балаганов. :-)
Классика это хорошо! это по нашему!
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112, вы к классике как? Уважаете? нравится какая больше постановка "12 стульев"? Захарова или Гайдая, прости Господи?
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А вы знаете кем был Паниковский до революции?! ©

в нашем случае, кстати, до контрреволюции
:-x
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Захарова

Захарова ближе, потому что чаще в детстве серии эти смотрел..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Отправлено: 30.07.17 - 23:09
я смеюсь с тех людей которые выпячивают свою помощь кому то ни было... показать: какой я благодетель, а

Я тоже кстати о том же..
Почему речь и пошла, после того как мисс Скандалистка опять о деньгах к детям сегодня при вашей помощи начала говорить..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

тему с детьми как то вот упустил :-)
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
не быкуй

старые привычки говорят сами за себя: быковать, говоря не быкуй :lol:
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Гость он же 112й серый, ты ли это?

нет, не они! — Я, например, кот — сам по себе кот! Свой собственный! ;-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
тему с детьми как то вот упустил

Как ты мог?
Как посмел?
А нука прочесть все комменты на сегодня мисс Скандалистки начиная от Деревеньки!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
, не они! — Я, например, кот — сам по себе кот! Свой собственный

Ой да ладнл, мне только один это говорил и это черный гость и ровно то же самой черный 112 и вдруг ты..
Ладно, то что троллишь еще и неригиненым, раньше все так делали..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Кампашка..
Когда все вокруг такие прям смелые..
В интернете разумеется..
Вот в жизни бы так..
Тот же флешмоб на Тарана устроить..
Нет же..
Тут понты колотят..
Просто цены вам нет!
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ох, меня заподозрили ни в чём :lol: :lol: :lol:
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А нука прочесть все комменты

Спасибо за предложение, пожалуй откажусь :-)
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Ответить Новый топик
Страница 291 из 292«1...289290291292»
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