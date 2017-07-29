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§ NG.kz
Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Содержание казахстанского образования обновляется и, как сообщили в МОН РК, теперь направленно на переход от концепции "хорошее образование на всю жизнь" к пониманию необходимости "обучения в течение всей жизни"
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§ 112
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то везде кого ни спроси спецы, а вот глянешь - дураки и дороги вокруг..
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§ Медный
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
и смотри прямо в глаза?

что за бред?
Цитата:
112:
создал что то?

да, не забыл бумагу помарать ;-) если вы понимаете о чём я, а потом попшикал освежителем... сделал даже более получается, чем те о ком мы говорим :lol:
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§ 112
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
если вы понимаете о чём я, а

Ты о министрах о них самых..
Но что ты сделал как лицо образованное и умное, если у тебя советское образование?
Ну кроме как профукал Родину, это отдельной темой..
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§ Медный
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, у кого закостенелое сознание? и в каком возрасте оно костенеет? 20, 30, за 50? :lol:
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§ 112
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
интересно, у кого закостенелое сознание? и в

А что Это такое, Сознание?
И главное как оно связано с образованием и айкью человекуса?
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§ Валентин
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
интересно, у кого закостенелое сознание? и в каком возрасте оно костенеет? 20, 30, за 50?


У кого как.

Цитата:
Человек, как правило, дубеет годам к тридцати — внутри своих привычек и пристрастий. Ему кажется, что он наконец-то может себе позволить делать так, как для него лучше. А на самом деле он просто закрывается в ракушку, как улитка, огораживаясь от всего. Круг общения стремительно сужается, интересы сокращаются, и в итоге — работа (одна и та же много лет), пиво, брюхо телевизор и футбол. Скучно... Тех, кто через это перепрыгивает — очень и очень мало. Тот же, кто перепрыгнет — человек без психологического возраста. Голова у них потому что живет не так.
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§ 112
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
самом деле он просто закрывается в ракушку, как улитка, огораживаясь от всего. Круг общения стремительно сужается, интересы сокращаются, и в итоге — работа (одна и та же много

Вот истинные слова!
И я о том же, говоря не о ракушке, а о норке, корыте в футляре..
Рад что ты хоть осознаешь почему мы все тут на форуме закрылись от реалий..
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§ Медный
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Голова у них потому что живет не так.

узнаю 112-го :-o
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§ 112
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
узнаю 112-го

А я нас всех..
Нужно быть немного критичней и честнее что ли..
Почему мы тут спрятались и никакое образование не выгонит нас с нашей общей норки..
Тут просто безопасно, редакция все насущные проблемы решает в реалиях без нас, но в интернете мы ей горячо "помогаем"..
Словами разумеется..
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§ неан
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
неан


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 28.07.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
водят к репетиторам, порой сами учителя вымогают отнюдь не дешевое репититорство , сознательно занижая итоговые оценки, самые проблемныен это точные науки, котрые , как показывает практика, не пригодяться более абитуриентам, ведь не все идут в учителя математики физики и химии.
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§ Медный
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну кроме как профукал Родину

Извините, не успел вам в этом помочь
Хотя вас послушав, я понял, что Родину вы как раз обрели

Цитата:
112:
Но что ты сделал как лицо образованное и умное

Зачем я буду деанонимизацией заниматься... просто скажу есть что потомкам оставить ;-) не только своим
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§ 112
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Извините, не успел вам в этом помоч

Ну тогда тебе не знать, что это такое, советское образование..
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§ Медный
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

застал его до "реформ" :-P
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§ Медный
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

напомню вам, что реформы видимые для всех начались в 2003-2004 году с введения ЕНТ... ну и понеслось

[Исправлено: Медный, 30.07.2017 - 23:56]
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§ JereK
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1068
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 31.07.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мне не нужно твое думанье тут..


Простите, дядя марик, я в следующий раз обязательно спрошу у вас разрешения. :lol:

Цитата:
112:
Где ты тут увидел спецов, который создал Мерседес?


Вообще, собственно, клиническя картина теперь ясна. Позволь полюбопытствовать, просто из академического интереса, почему именно мерседес? :lol:

Ну и отвечая на твой вопрос: все великое всегда начинается с малого. Любой прогресс, любые великие открытия и изобретения создавались небольшими шагами. По-твоему, что, если сегодня ты не свершишь что-либо значительное то и с печи слезать не будешь? Не сильно-то вы, капшаки, отличаетесь от типичных русских ванек :lol: Ну и далее: для любых открытий и творчества необходимы соответствующие условия. Как правило, орда воров и взяточников, подобных тебе, только и глядящих чегоб урвать и где отхватить, в эти условия не входит. Вот и уезжают возможные изобретатели "мерседеса" в места, где они смогут реализовать себя и свои мечты. А эта орда, мягко говоря, недалеких воров и взяточников весело скачет и улюлюкает им в след что-либо типа "чемодан, вокзал, россия". Как-то так.

[Исправлено: JereK, 31.07.2017 - 00:16]
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