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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я смеюсь с тех людей которые выпячивают свою помощь кому то ни было... показать: какой я благодетель, ахаха! благодетель блин, помощи на копейку, а понтов... (понты это местный колорит) на многие миллионы. тьфу на вас и забыли :-)
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:11
Комментарий проходит проверку.
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Поезжайте в Киев, и все! - Какой Киев? - Поезжайте и спросите, что делал Паниковский до революции. Поезжайте и спросите. И все! Поезжайте и спросите. - Ну и что? - Нет, вы поезжайте и спросите, и вам ответят, что до революции Паниковский был слепой, Шура! Паниковский, Балаганов. :-)
Классика это хорошо! это по нашему!
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112, вы к классике как? Уважаете? нравится какая больше постановка "12 стульев"? Захарова или Гайдая, прости Господи?
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Ответить Новый топик
Страница 291 из 291«1...289290291
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