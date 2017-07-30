Медный Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4353





(Полноправные пользователи) Сообщений: 215

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:11 Цитата: Валентин:



Поезжайте в Киев, и все! - Какой Киев? - Поезжайте и спросите, что делал Паниковский до революции. Поезжайте и спросите. И все! Поезжайте и спросите. - Ну и что? - Нет, вы поезжайте и спросите, и вам ответят, что до революции Паниковский был слепой, Шура! Паниковский, Балаганов.

Классика это хорошо! это по нашему!