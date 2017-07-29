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§ NG.kz
Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Содержание казахстанского образования обновляется и, как сообщили в МОН РК, теперь направленно на переход от концепции "хорошее образование на всю жизнь" к пониманию необходимости "обучения в течение всей жизни"
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* 112
Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям
112


(Пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 22:44
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* Медный
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
и смотри прямо в глаза?

что за бред?
Цитата:
112:
создал что то?

да, не забыл бумагу помарать ;-) если вы понимаете о чём я, а потом попшикал освежителем... сделал даже более получается, чем те о ком мы говорим :lol:
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* 112
Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям
112


(Пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 22:53
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* Медный
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, у кого закостенелое сознание? и в каком возрасте оно костенеет? 20, 30, за 50? :lol:
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* 112
Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям
112


(Пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:02
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§ Валентин
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
интересно, у кого закостенелое сознание? и в каком возрасте оно костенеет? 20, 30, за 50?


У кого как.

Цитата:
Человек, как правило, дубеет годам к тридцати — внутри своих привычек и пристрастий. Ему кажется, что он наконец-то может себе позволить делать так, как для него лучше. А на самом деле он просто закрывается в ракушку, как улитка, огораживаясь от всего. Круг общения стремительно сужается, интересы сокращаются, и в итоге — работа (одна и та же много лет), пиво, брюхо телевизор и футбол. Скучно... Тех, кто через это перепрыгивает — очень и очень мало. Тот же, кто перепрыгнет — человек без психологического возраста. Голова у них потому что живет не так.
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* 112
Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям
112


(Пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:09
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