Обликоморале:

Ты каждым постом, ответом топишь себя и уровень плинтуса давно уже пройден. Дно пробито, смешон и в каждой фразе непотребство.

kbkz1980:

Тут один нюанс, мне кажется он оргазмирует от того что люди к нему цепляются.