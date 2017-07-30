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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1066
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 30.07.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И давай обзывать по жестче, по решительней!


Кто тебя обзывал? Я не вижу никаких обзывательств. Ты на вора и взяточника что-ли обиделся? Бедняжка.. но ты сам так представился тут.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
жалко тебя 112 с

У тебя нет близких и ты способен лишь жалеть людишек просто так вот просто словом?
Детей не жалко было, когда их какие то физические данные поставили тут на кон и...
Что же мы видим?
Нет в теме никого, кто тут за них так кричал..
Тема про благотворительность разумеется..
И тебя там нет..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Кто тебя обзывал? Я не вижу никаких обзывательств. Т

Вёр и взетошник вор и взетошник..
Заладил как испорченное и ржавое корыто свою песню..
Что сказать то хотел?
Поддержать тех, кто использовал детишек, да так ничего и не принес им?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

И вообще если нечего сказать то гуляй и забудь..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 22:56
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А шо на опе от сидячей рапоты мазолей нэма?
Или уже упругий орешек приплющило навсегда


А кто сказал что она сидячая?!
Мозоли исключительно на рабочих, натруженных руках, вот не надо тут грязи!

А про свои при этом скромно умолчали, да?! Я заметил!
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты каждым постом, ответом топишь себя и уровень плинтуса давно уже пройден. Дно пробито, смешон и в каждой фразе непотребство.


Как говорится: и когда я уже думал что это дно, снизу постучали ©

Цитата:
kbkz1980:
Тут один нюанс, мне кажется он оргазмирует от того что люди к нему цепляются.


Иллюзия востребованности.
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И тебя там нет..

зачётно примешал тему с детьми, только мне на это побоку, мне нечего грехи отмаливать, бывший уважаемый ;-)
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1066
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Поддержать тех, кто использовал детишек, да так ничего и не принес им?


Все еще ноешь о том, как позорно слился и, поджав хвост, признал, что тряпка бесхарактерная? Хех.. ты в своем репертуаре, вор и взяточник.
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
бывший уважаемый


Я что-то пропустил?!
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

ну это байка: о том как чаи пили уважаемые и чай им разливал не менееееееее уважаемый 112
:lol:
и да, дело было давно, и не правда и вообще в другой реальности, поэтому и "бывший депутат государственной думы" :-)

[Исправлено: Медный, 30.07.2017 - 23:06]
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:04
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:05
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 23:07
Комментарий проходит проверку.
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ну это байка: о том как чаи пили уважаемые и чай им разливал не менееееееее уважаемый 112


А я и не в курсе.
Подозреваю, выглядело бы это смешно :)

Цитата:
Медный:
поэтому и "бывший депутат государственной думы"


А вы знаете кем был Паниковский до революции?! ©
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Ответить Новый топик
Страница 290 из 291«1...288289290291»
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