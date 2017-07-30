/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 289 из 289«1...287288289
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
мне кажется он оргазмирует от того что

Господи..
Какие умнейшие слова!
Сейчас тебя Уважаемый за твой ум наконец то думаю похвалит..
Так держать!
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и цена..
Кроме оскорблений мисс Скандадистки, ничего в принципе путного и главное предметного..
Только личная неприязнь..
Ну простите меня что вас обидел когда то в предметной дискуссии, не личного характера!

За меня калым отдашь
Душу дьяволу продаш
И как будто бы с небес
Все ко мне толкает бес
Профайл

Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.07.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вызывайте санитаров, недождётся и его дорогая Екатерина Матвеевна, чтобы с речки её забрали

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю кампашка которая собралась, которая гоняется без меня за Бывалым, когда его нет, за мной по пятам шныряет, ничего собственно предложить не может..
Ну кроме разумеется оскорблений, обзываний, какого то упоминания веса (они что, желают меня?)..
Раньше кампашки не такие были, собирались по принципу не чтобы просто так гадить против другого отличного от их мнения, а были еще посылы какие то, например благотворительность, те же дороги..
Сейчас собралась кучка по другому методу и он разумеется один - личные обиды, личная неприязнь к тому, кто их когда то переспорил в предметной дискуссии..
Ну начала ты за благотворительность глаголить, ну так помогите детя, че зря то языком щелкать?
Нет же, благополучно это фсё забыто..
Да уш..
Профайл

* Моше
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4319
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 30.07.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И своею тьмою, не возьмете нас..

Вас уже не один, Марик? Полторашку наверное на грудь уже принял?
Профайл

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 21:17
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 21:18
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 21:24
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 30.07.17 - 21:25
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 30.07.17 - 21:27
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 289 из 289«1...287288289
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Моше, Алиса, drakon, 112

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 110
Пользователей: 3
Всего: 113

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх