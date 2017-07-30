112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4324





(Пользователи) Сообщений: 5005

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:10 Смотрю кампашка которая собралась, которая гоняется без меня за Бывалым, когда его нет, за мной по пятам шныряет, ничего собственно предложить не может..

Ну кроме разумеется оскорблений, обзываний, какого то упоминания веса (они что, желают меня?)..

Раньше кампашки не такие были, собирались по принципу не чтобы просто так гадить против другого отличного от их мнения, а были еще посылы какие то, например благотворительность, те же дороги..

Сейчас собралась кучка по другому методу и он разумеется один - личные обиды, личная неприязнь к тому, кто их когда то переспорил в предметной дискуссии..

Ну начала ты за благотворительность глаголить, ну так помогите детя, че зря то языком щелкать?

Нет же, благополучно это фсё забыто..

Да уш..