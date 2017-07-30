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112:
О Господи..
опять упоминаешь всуе? думаешь Аллах тебя поймёт? тем более когда тебе уже стада огненных гиен начинают казаться...не пробовал попить успокоительного ?)
Цитата:
112:
Кого я обвинил?
Неприкрипленно?
Да меня ))))
Думаешь скрины таскать буду ? Много чести для тебя. Чот прет тебя не по децки, индульгенцию что ли получил на ложь, вранье и прочие непотребности ?)))
Ну так это вряд ли спасает тебя. Ты каждым постом, ответом топишь себя и уровень плинтуса давно уже пройден. Дно пробито, смешон и в каждой фразе непотребство.
До чего же смотрю тебе с твоим бла- бла, нравится глупо выглядеть. Тебе хоть в лоб, хоть по лбу, броня все равно крепка )))
Цитата:
kbkz1980:
Сейчас нудеть начнёт на тему
В этом Маврик заметно смотрю преуспел.
Обиженные они всегда такие.
Главное трындеть впопад или не впопад , не замечая очевидных весчей и обвиняя вокруг всех и вся, кайда его за его языг же и чихвостят. Но Рафиг, как всегда не виноват.
[Исправлено: Обликоморале, 30.07.2017 - 20:08]