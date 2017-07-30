Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4310





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3186

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:06 Цитата: 112:



О Господи..

опять упоминаешь всуе? думаешь Аллах тебя поймёт? тем более когда тебе уже стада огненных гиен начинают казаться...не пробовал попить успокоительного ?)

Цитата: 112:

Кого я обвинил?

Неприкрипленно?

Да меня ))))

Думаешь скрины таскать буду ? Много чести для тебя. Чот прет тебя не по децки, индульгенцию что ли получил на ложь, вранье и прочие непотребности ?)))

Ну так это вряд ли спасает тебя. Ты каждым постом, ответом топишь себя и уровень плинтуса давно уже пройден. Дно пробито, смешон и в каждой фразе непотребство.

До чего же смотрю тебе с твоим бла- бла, нравится глупо выглядеть. Тебе хоть в лоб, хоть по лбу, броня все равно крепка )))

Цитата: kbkz1980:

Сейчас нудеть начнёт на тему

В этом Маврик заметно смотрю преуспел.

Обиженные они всегда такие.

Главное трындеть впопад или не впопад , не замечая очевидных весчей и обвиняя вокруг всех и вся, кайда его за его языг же и чихвостят. Но Рафиг, как всегда не виноват.





[Исправлено: Обликоморале, 30.07.2017 - 20:08]