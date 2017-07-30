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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 288 из 289«1...286287288289»
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дженифер Лопес без бюстгалтера..
Почему то у меня эта новость постоянно висит..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День 22й..
Да уш..
В другой любой год я бы это уже обмывал и назвал гостей, о том как я крут..
Море пива, море рыбы и чипсов детишкам..
Кстати сегодня их у меня 6 штук..
Наверно постарел..
Ждем дня 23го..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сэкономлено по самым скромным подсчетам 17 тысяч 500 тенге..
Подумать только, сколько я прожирал просто так, дабы провести пару часов вечером не скушно и с легкой головой..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Он тихобздун теперь зовётся
Сейчас нудеть начнёт на тем

Сколько тут обиды...
Как думаешь, они тоже начнут как ты обзываться или ты как завАдила там у них и они вежливо промолчат?
Неужели тебе сегодня, в этот приятный теплый день так плохо и одиноко?
По мне так я борюсь пока со своим личным врагом, Желанием, потому я тут..
Потому не хочу пока видеть ни знакомых на выходные ни пикников..
Ты тут только ради меня?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


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Сообщений: 3186
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

О Господи..

опять упоминаешь всуе? думаешь Аллах тебя поймёт? тем более когда тебе уже стада огненных гиен начинают казаться...не пробовал попить успокоительного ?)
Цитата:
112:
Кого я обвинил?
Неприкрипленно?

Да меня ))))
Думаешь скрины таскать буду ? Много чести для тебя. Чот прет тебя не по децки, индульгенцию что ли получил на ложь, вранье и прочие непотребности ?)))
Ну так это вряд ли спасает тебя. Ты каждым постом, ответом топишь себя и уровень плинтуса давно уже пройден. Дно пробито, смешон и в каждой фразе непотребство.
До чего же смотрю тебе с твоим бла- бла, нравится глупо выглядеть. Тебе хоть в лоб, хоть по лбу, броня все равно крепка )))
Цитата:
kbkz1980:
Сейчас нудеть начнёт на тему

В этом Маврик заметно смотрю преуспел.
Обиженные они всегда такие.
Главное трындеть впопад или не впопад , не замечая очевидных весчей и обвиняя вокруг всех и вся, кайда его за его языг же и чихвостят. Но Рафиг, как всегда не виноват.
:lol:

[Исправлено: Обликоморале, 30.07.2017 - 20:08]
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Думаешь скрины таскать буду ?

Я заметь ничего в этот теплый и ясный день и уже вечер не думаю..
Особенно о том, что ты там таскать собрался.
Ты предложил, я поддержал.
От какой позиции всего то лишь спросил, потому что дискуссия должна иметь дискуссионный предметный характер, а его у тебя как вижу нет что ли, кроме как обсудить лично меня на пару со своей толпучкой?
Ты заметил что говоришь только лично обо мне, но никак по своему же вопросу, в данном случае америкашек?
Так вопрос в чем, в американцах, обо мне, об обиде, которую я когда то тебе нанес лично где то?
Только то и всего..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Миколаев своему другу Обливеру..

Как же это тут произошло
Ведь немало времени прошло
Ты не научился жить один
И у тебя на это пять причин
Первая причина это я
А вторая твоя больная голова
Третья это все мои слова
Ты им не поверил ли едва
Четвертая причина твоя дрожь
Кто прав кто виноват не разберешь
А пятая причина это боль
От того что умерла любовь ...
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Смешно..
Действительно меня как то заводит действовать иногда против толпы..
Сумеет она одолеть тебя в этот очередной момент или опять взвизжит, начнет сыпать оскорблениями, всякими проклинаниями, спорами на число Дьявова и ... начнет убегать..
Чтобы собраться с силами, передохнуть и опять одно и тоже..
На протяжении многих уже лет..
Ах да, переключится на Бывалого и там со всей злости...
Пока он их не погонит на меня..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да..
С Желанием своим бороться очень нелегко..
Спасибо этому форуму и вам, которые как гиены меня обкружили в очередной раз и ждете когда я сдамся..
Так вот мой вам ответ - Не дождетесь!
Только не сегодня, только не сейчас..
И своею тьмою, не возьмете нас..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ииии... вси вместе... Ди Джей Пилигриммм....

Ты меня забудь,ты меня прости.
И меня на форуме не зови.
Имя моё сотри, уже я не твой, ты пойми...

Все былое нам не вернуть,
я тебе желаю - в добрый путь
ты меня прости
ты меня забудь..лети....

тебя рядом нет...
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3186
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Чо за бред очередной ?
Да ты в любое время суток ничего не думаешь, а просто пургу несешь даже по ходу сам не понимая к чему, о чем, зачем ))))))
По ходу ты из разряда тех, кто ждет трамвая, но их у нас не было и нет.
И почему то прицепился к бедным амерам, за что ты их так ненавидишь ?
Толи топишь за них, тут же америкашками кличишь))
Арни хоть железного поздравь в своем стиле. Ему сегодня 70 лет стукнуло))
ПИСИ:
Дискуссии говоришь...мамадарахая, да ты ващпе чо ап них знаешь. Пурга и бла-бла не в тему тока твой хлеб ))
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Чо за бред очередной

Еще раз, предмет дискуссии где?
Или обо мне любимом да обо мне?
Все пошло от Киану Ривза..
Не забывай.., помни меня..
Ты не один, ты тут вдвоем...
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясоцкий про форум НГ..

Дорогая передача! Во воскресенье чуть не плача,
Вся ведь тараканья Дача тута к форуму рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у меня тут собралась.
Говорил, ломая мозги, краснобай и баламут
Про бессилие свое тут перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колят нам второй укол!
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2923
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.07.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Пурга и бла-бла не в тему тока твой хлеб ))

Тут один нюанс, мне кажется он оргазмирует от того что люди к нему цепляются.Другого объяснения такой длительной пурги я не вижу.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5004
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что и следовало ожидать..
Прибежал он ради своих друзяшек..
Да только помог ли им или показал что так же слаб духом..
Это из Сказки про мышку..
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