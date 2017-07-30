112 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6646





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:51 Цитата: drakon:

Викторовку,что ли?

Не, на этот раз всех своих отправил в рудненское болото, тут в городе.

Там кампашка просто собралась, бабы, дети, не знаю где сейчас они, может уже там в гостях сидят, может на речке, но там реально наверно болото..