Цитата: kbkz1980:



По какому поводу обратненько явились

Э... Лиля, а вы что сейчас тут за смотрящую ? Может еще прописывать будите ? Как, где, зачем и почему, да ?)))))

Упс, ну как то мое право, забивать периодически на ресурс в качестве писчушей братии и просто переходить в разряд читающей

Цитата: kbkz1980:

Вы вроде как дизертировали с НГ

Откуда такие сведения или у Маврика почерпнули сию странность, выдавать желаемое за действительное. Аккуратней с ним, он дурно влияет, хоть и не заметно это вроде. Сча опять скажет, шо за глаза о нём ведутся разговоры. Обидеться и разродиться разговорами обличающими . Мне ужо страшно . Он жжет глаголом не по децки. Воть.