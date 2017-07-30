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Куратор темы: drakon
* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Викторовку,что ли?

Не, на этот раз всех своих отправил в рудненское болото, тут в городе.
Там кампашка просто собралась, бабы, дети, не знаю где сейчас они, может уже там в гостях сидят, может на речке, но там реально наверно болото..
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2922
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.07.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Давай фотки с пляжа...

130 кг живого веса на пляже
:lol: Не надо такого зрительного извращение.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3183
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
агрессивно настроенно

:lol:
я ужо сказал ап желаемом за действительное, во флуде...прям в точку ))
а личка, с какого перепуга да и ап чом..о курах ?)))))))
Цитата:
drakon:
В Викторовку,что ли?

Ну там не болото...там кстати ничоу таг, дикая местность вполне сносного качества по нашим меркам... мне там даже нравится по своему )
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
живого веса на пляже
Не надо такого зрительного извращение.

Господи..
Проехали..
Или опять заводишь себя, потому что одиноко?

А сами приедут мои то, там долгая история..
Толькл позвонил..
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11502
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
дикая местность вполне сносного качества

Да и что молодёжь,там делает?

так и не дождался.Тут же не пляж...
:lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3183
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

ну таг наверно романтика..конфетно - букетные телодвижения..я кстати, тоже любил прогуляться вот так вот вдоль речки, поасисяйничать..))
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