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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3183
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

По какому поводу обратненько явились

Э... Лиля, а вы что сейчас тут за смотрящую ? Может еще прописывать будите ? Как, где, зачем и почему, да ?)))))
Упс, ну как то мое право, забивать периодически на ресурс в качестве писчушей братии и просто переходить в разряд читающей :lol:
Цитата:
kbkz1980:
Вы вроде как дизертировали с НГ

Откуда такие сведения или у Маврика почерпнули сию странность, выдавать желаемое за действительное. Аккуратней с ним, он дурно влияет, хоть и не заметно это вроде. Сча опять скажет, шо за глаза о нём ведутся разговоры. Обидеться и разродиться разговорами обличающими . Мне ужо страшно . Он жжет глаголом не по децки. Воть.
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6422
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как тебя она торкнула то..


Что, Заканович, загоняла тебя тётенька, жалуешься? :)

Цитата:
Обликоморале:
Вообще он иногда и Никифиром Ляпис -Трубецким бывает. Такие баллады задвигает.


Служил Заканович смотрящим
Заканыч уважаем был

:lol:

Цитата:
kbkz1980:
Валентин:
У меня профессия есть

Угу ,мазолистая


Не вижу ничего зазорного, рабочая профессия всегда накладывает трудовые мозоли.
Просто у кого-то они на руках, а у кого-то на языке.
Ну помните же старое: рот закрыл - рабочее место убрано.

:-P
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
, Заканович, загоняла тебя тётенька, жалуешься?

Чем она то могла загонять, тем что опять ноет про 130 кг, а сама боится что на 50 меньше?
Так, просто воду пытается мутить, там ничего серьезного..
Так, если только семечка, даже не грецкий орех..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2922
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.07.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Аккуратней с ним, он дурно влияет, хоть и не заметно это вроде. Сча опять скажет, шо за глаза о нём ведутся разговоры. Обидеться и разродиться разговорами обличающими . Мне ужо страшно . Он жжет глаголом не по децки. Воть.

Более того,Он стал уже дурно пахнуть)))
Корячился,как дуня с мыльного завода из за 666 по курсу.
Его просто трогать не надо,тогда он сам по себе закиснет.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Его просто трогать не надо,тогда он сам по себе закиснет.

Ты же в каждой теме про мои 130 уже кг?
Странно, было 150..
Вон в дракошиной теме опять про меня любимого..
Но спорить тем не менее побоялась..
Так что давай не будем начинать с высоких слов о помощи детям..
Кстати, детям хоть отправила 10 тысяч, неужели нет?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2922
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.07.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Не вижу ничего зазорного, рабочая профессия всегда накладывает трудовые мозоли.
Просто у кого-то они на руках, а у кого-то на языке.
Ну помните же старое: рот закрыл - рабочее место убрано.


А шо на опе от сидячей рапоты мазолей нэма?
Или уже упругий орешек приплющило навсегда :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3183
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Видел видел, может поэтому и зашел его по троллить. А то смотрю чОт совсем распоясался, берега руднеского болота с турецкими попутал )))
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, с помощью сэлфи уже можно получать кредиты..
Алау..
Да уш..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О Господи..
Рад что только ради меня тут начали тусоваться стаи гиенов, которые один на один так, трусливое пугало..
А то Флуд бы заглох!
Не надо, его только ради меня и создали..
Все срочно сюда!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем Казахстан зовет НАТО на Каспий..
Да уш, Независимая..
Хотел прочесть в своем Дзене, да сайт не работает их..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3183
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну американцы не такие уш прям страшные людишки, какими их рисуете вы..

ты вапще када нипуть научишься сам говорить прямо, а не вот так юля, за глаза сыпать не подкрепленными фактами обвинениями ?
Кто вы ?
Кто говорил о страшных ?
А нукась, наш типо правдоруб давай прямо и с фактами, а не голословно сыпь обвинениями.
По ходу свои потаенные мысли то высказываешь, но как всегда пытаешься это озвучить за кого то другого.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
сыпать не подкрепленными фактами обвинениями

Хм..
Кого я обвинил?
Неприкрипленно?
Хочешь поговорить об ужасных америкашках в выходной вечер, милости просим..
Просто нет закусона..
Нет позиции..
Как и от каких позиций предлагаешь оттолкнутся?
С позиции Киану Ривза, о которой я упомянул?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2922
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.07.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
нукась, наш типо правдоруб

Он тихобздун теперь зовётся :lol:
Сейчас нудеть начнёт на тему
Как он сражался один со всеми нами)))
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Он тихобздун теперь зовётся

Хех..
Ну вот оскорбления пошли..
И это все на что ты способна тут, на какую то клоунаду жлобства и злобства?
Через покмз того какая ты есть?
Ну это ваше фсё..
Общество скандалисток..
Не мешайте мне читать мой Дзень..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4986
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 19:30
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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