Цитата: Валентин:

вот тут человек знает и понимает всё про свою предметную область, а вот тут у него нет ни малейших знаний, и критическое восприятие отсутствует.

вот о том и речь - понимает там, где ость основы и осознание. А вот эта самая необходимая база сегодня чето не очень закладывается. Упор на развитие логического мышления и типа критического. Результаты мы все видим - кто хочет видеть!!!))))

Как много детей в советской школе ходили к репетитору? И сегодняшняя востребованность в них. Небо и земля. Это же ненормально!!!

Это что за программа, пр которой родители еще не отдав ребенка в 1 класс уже ищут репетитора. И это длится чуть не весь период обучения. Нафига такое образование? Лучше уж изначально на домашнее обучение. А так и репетитору плати и в школу расходы: питание, одежда/обувь, портфели , доп (нехилые) расходы - подарки, взносы и т.п.. А так отзанимались период - пошли сдали контрольные срезы. Дальше... И качественнее и экономнее может еще выйдет. И индивидуальный подход к ребенку будет.



[Исправлено: Алиса, 30.07.2017 - 12:40]