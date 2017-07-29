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§ NG.kz
Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Содержание казахстанского образования обновляется и, как сообщили в МОН РК, теперь направленно на переход от концепции "хорошее образование на всю жизнь" к пониманию необходимости "обучения в течение всей жизни"
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Читатель 1
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...




Отправлено: 30.07.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда хочется так приложить трёхэтажным ...."изобретателей велосипеда"

§ Алиса
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3475
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.07.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
я сам способен всё познать!

где гарантия,что познание пойдет в "правильном направлении". Для "правильности" надо как раз и поступать в вуз - "путеводителя/ей" вам дадут правильных))


Цитата:
Медный:
критическое мышление

С чего критичить, если 1. в голове нет нормальных базовых знаний, 2 . не выработано умение находить и читать нужную, грамотную, правильную информацию. Больше все по верхушкам, по типа Википедиям, да не понятно каким источникам находят и считается достаточным.
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§ Медный
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
где гарантия,что познание пойдет в "правильном направлении"

у нас на все случаи жизни есть тесты
;-)
Цитата:
Алиса:

а по второму, министр ничего не сказал об этом, может он идеалист? я писал с позиции идеалиста :-)
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§ Валентин
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6421
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Больше все по верхушкам, по типа Википедиям, да не понятно каким источникам находят и считается достаточным.


Называется "мозаичное сознание".
Когда вот тут человек знает и понимает всё про свою предметную область, а вот тут у него нет ни малейших знаний, и критическое восприятие отсутствует.
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§ Алиса
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3475
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.07.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
есть тесты

а да, тесты это наше всё :lol: :lol: :lol:
Цитата:
Медный:
по второму,

Медный, без министра, но почти в точку (без идеализации)))) Это "ноу-хау" неотрывно идет уже с десяток лет по нашему образованию - и в школах и в вузах. И тут даже министр не нужен. Мы всё критичим - критичим ))) Уже все должны стать критичными))) Аналогично с понятием "всесторонне развитый". Тоже развиваем всесторонне не один год детей. Польза была бы от всего подобного. Судя по всему в советской школе не развивали всесторонне и не учили критически мыслить, а вот строили, что-то делали, открытия осуществляли - и как бы на всем этом живем до сих пор. Далеко не буду уходить - дороги. Там где советские "куски" еще сохранились - ведь фору дадут сегодняшним, уложенным по "новым технологиям". И так много где можно наблюдать. Увы!!!
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§ Валентин
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6421
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а да, тесты это наше всё


[утирает слёзы]

Нет, тесты это, в принципе, не обязательно плохо.
Но вот конкретно наши тесты, написанные в стиле "а не вольтметром ли измеряется напряжение" :)
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§ Алиса
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3475
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.07.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
вот тут человек знает и понимает всё про свою предметную область, а вот тут у него нет ни малейших знаний, и критическое восприятие отсутствует.

вот о том и речь - понимает там, где ость основы и осознание. А вот эта самая необходимая база сегодня чето не очень закладывается. Упор на развитие логического мышления и типа критического. Результаты мы все видим - кто хочет видеть!!!))))
Как много детей в советской школе ходили к репетитору? И сегодняшняя востребованность в них. Небо и земля. Это же ненормально!!!
Это что за программа, пр которой родители еще не отдав ребенка в 1 класс уже ищут репетитора. И это длится чуть не весь период обучения. Нафига такое образование? Лучше уж изначально на домашнее обучение. А так и репетитору плати и в школу расходы: питание, одежда/обувь, портфели , доп (нехилые) расходы - подарки, взносы и т.п.. А так отзанимались период - пошли сдали контрольные срезы. Дальше... И качественнее и экономнее может еще выйдет. И индивидуальный подход к ребенку будет.

[Исправлено: Алиса, 30.07.2017 - 12:40]
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§ Валентин
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6421
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Как много детей в советской школе ходили к репетитору? И сегодняшняя востребованность в них. Небо и земля.


Точно так же ходили, когда речь шла про поступление в сильные ВУЗы :)

Цитата:
Алиса:
Упор на развитие логического мышления и типа критического. Результаты мы все видим - кто хочет видеть!!!))))


Не нужно много высокообразованных специалистов, их некуда применить.
Нужны "грамотные потребители" ©
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Читатель 1
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...




Отправлено: 30.07.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ходили к репетиторам в советское время для поступления в сильные вузы (чушь полная). Поступали только сильнейшие ( в этом и суть была). "Дерево" хоть зарепетируйся оно "дерево" и будет. В итоге скажу: сильнее советского образования пока нет (тупым вдалбливали хотя бы азы как 2х2). Можете даже не спорить, нынешнее "ноу-хау" такая х...

Медный
Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и...




Отправлено: 30.07.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Не всё, но если ты на рабочем месте исполняешь обязанности, то я считаю для проверки правомерности занимаемой должности можно тебя оторвать на пол часика :-)
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