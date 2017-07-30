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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6421
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы мне, право, льстите!
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3175
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
аналитеги

Вот коль не Цензор, то аналитеги - сам так их прозвал. Отсюда вся и аналитега, в которой по ходу одна правда про отставание нашего аграрного сектора. Но виноват то в этом ТС, однозначно.
Цитата:
112:
Так что вот так это в жизни, именно..

Та понял я шо на на америкоса ты не тянешь, тока молишься. И ващпе в другой ветке в немца перекрестился. А веру то сменил ? Хотя зачем ? У них сейчас ислам в порядке вещей. Молодец, так их . Не зря ты у Дракоши обосновался в теме, поди прощупываешь почву, шоб получить статус беженца. Считается ))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот коль не Цензор, то аналитеги - сам так их прозвал. Отсюда вся и аналитега, в которо

Аналитега правильная, если мы отстаем от многих позиций страны, находящейся в гражданской войне..
А то что американец или немец, так это тоже правда..
Ты же не станешь утверждать, что те кто переезжает в Америку, перестают быть гражданами Казахстана, казахами, русскими и прочими какими то, и становятся американцами, и дети у них будут американцы?
Тут ничего такого нет..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3175
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
находящейся в гражданской войне

Ты ап чем? У них АТО, а за такие речи сразу угодишь в "сепары". Это раз.
Насчет их агрария, ну да, там ветку где попало ткни расти будет без ухода . Ты мне тут пожалуйста не задвигай чего не знаешь, я месяц как с Запорожья и Азовского моря приехал. Такого бардака, я даже в наши веселые 90- е не видел. Последний раз 5 лет назад был на Украине, то что сейчас там творится это оПа, к которой ты по незнанию стремишься. Там уже даже те, кто с кастрюлей на голове родился, вкурили чего они натворили. Но со своим наипротивнейшем менталитетом, так же как и ты упираются, обвиняя все и вся вокруг ( соседа, правительство, президента), при этом сами оставаясь белыми и пушистыми с постоянным вопросом "а нас за шо ?" Ващпе тебе надо было родиться навУкраине. Самое то.
Цитата:
112:
Ты же не станешь утверждать,

Я вообще в отличии от тебя, ничего не утверждаю. А просто троллю тебя. И прям таки ухохатываюсь, как ты через два три поста или в другой теме переобуваешься. Да плюс ещё спешишь свои пороки и ярлыки навешивать куда и как не попадя. Проходили. Знакомо. По мне " как с гуся вода", а вот ты постоянно в положения себя ставишь разные. ЭхЪ, а вроде ужо взрослый мужиг, пора завязывать оказываться в комичных ситуациях....
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Такого бардака, я даже в наши веселые 90- е не виде

У них война, у нас в 90х ее не было..
Надо полагать что там бардак..
А то что американец или немец, переобувка, так какая разница в какую страну выехать с тем, чтоб быть ее гражданином?
Тут нет никакого переобувания..
Это с любой страной все то же самое..
Уехав в ту же Россию, я стану россиянином, не казахом либо казахстанцем..
Казалось бы почему казах и россиянин, а вот так сегодня все интерпретируется..
Ну по типу Америка и американец..
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6421
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дайте интеллигенту грамоту уже


Кстати!
Какой же я интеллигент?! У меня профессия есть!

Настоящий местный интеллигент это Мереке Заканович, духовный наследник не то Лоханкина, не то Обломова.
Всё по канону: размышления "как нам обустроить Степь", духовные метания, борьба с алкоголизмом и/или лишним весом, страдания по поводу отсутствия силы, воли и силы воли.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, прочитал сейчас историю Жаклин Кенеди, вот ведь какая женщина..
Вроде бы и простая, но в то же время восхитительная женщина..
Про Киану Ривза читал, как потерял тот свое дитя и свою жену..
Ну американцы не такие уш прям страшные людишки, какими их рисуете вы..
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6421
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Там уже даже те, кто с кастрюлей на голове родился, вкурили чего они натворили.


2.05.2014
Собственно, всё.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Настоящий местный интеллигент это Мереке Заканович,

Как тебя она торкнула то..
Не беспокойся, поскандалит поскандалит и потом согласится с тобой..
Все таки у нее немного по другому моск устроен..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3175
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Вообще он иногда и Никифиром Ляпис -Трубецким бывает. Такие баллады задвигает. Как то мельком видел, может пару месяцев назад )))
Глыба....
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Страница 286 из 286«1...284285286
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