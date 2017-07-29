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§ NG.kz
Минздрав выделил образовательные гранты только Национальному университету им. Асфендиярова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В остальных медицинских вузах квотирования нет, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, сообщает informburo.kz. В этом году государство выделило 2700 грантов по специальности "Общая медицина".
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§ Медный
Re: Минздрав выделил образовательные гранты только Национальному...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.07.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
истинно вам говорю, государство заботится о нас :lol:
Профайл

абитуриент
Re: Минздрав выделил образовательные гранты только Национальному...




Отправлено: 30.07.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минздрав выделил образовательные гранты только Национальному университету им. Асфендиярова. Это значит, что кто выиграл грант на обучение по медицинским специальностям будет учиться только в Национальном университете им. Асфендиярова?
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