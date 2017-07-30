Цитата: 112:

какие то людишки, обиженные что я их в споре то.

Да нууууу ? Силен ))) Слов нет, одни междометия...

Цитата: 112:

когда я по Союзу

Да каг таг, Союз же был есть и остается тебе враг номер один, хоть и не людишка он. ))

Ты что то сам себе противоречишь постоянно../ спасибо, но эту историю я уже слышал 100500 раз/

Цитата: 112:

Нужно брать точно в граммах..

Ты как бы аккуратней с такими высказываниями, а то навевает што то уголовно - наказуемое.