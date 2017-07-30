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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11496
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А эту наверное вчера только выставили на

продажу.Ещё гос.номера,крутые,не сняли.
Сколько ей лет и цена - неизвестны... :lol:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кайда успели то? Как много я пропустил )))

Странно что есть еще такое мамонтовское понятие, что если ты где то поспорил по каким то позициям в интернете, то становишься врагом на всю жизнь в личном плане в жЫзни..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Этот ряд БУшки,стоимостью от
3000

У нас это девчачьи машинки, да и у меня полудевчачья..
У вас наверно даже мужики на них ездят?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11496
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У вас наверно даже мужики на них ездят?

Ездят,Марик, на всяких.Я тоже на машине
Барбары - езжу.Штрафы приходят - на неё...
:lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11496
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Та у Маврика "мешта" по любому круче ))

Ну я бы ему - предложил вот,например

Стоит- 33750 евро,пробег -нуль,расход
Бензина - 7л.на 100 км.
Чё нормально,будет Марик - своих рабов,
в человеческих условиях возить на дачу,
а оттуда картошку.Сразу всё и все-
влезут...
:lol: :oops:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ездят,Марик, на всяких.Я тоже на машине
Барбары - езжу.Штрафы пр

У нас есть кто гоняет на автомобилях жен, но обчество этого ни приветствует..
Хотя бывает же у тебя сломается, гоняешь на ее машине.
Однако все равно, мужик если в семье есть машина у жены, старается купить себе "мужскую"..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Бензина - 7л.на 100 км.

Такой крокодил у нас жрет литров 16.
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3175
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
такое мамонтовское понятие

А ты заматерел )) Бери уж выше, к временам динозавров.
Цитата:
112:
то становишься врагом на всю жизнь в личном плане в жЫзни..

И много врагов то скопил? Запоминаешь или записываешь? ))))
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
много врагов то скопил? Запоминаешь или записываешь? ))))

Врагами меня в личном плане считают какие то людишки, обиженные что я их в споре то..
Хотя для меня это не враг скорее, это оппонент, это некая тренировка моска..
Ну это как играть с кем то в шахматы или шашки, когда я по Союзу в детстве занял первое место по переписке среди любителей, то некоторые разъяренные большие малшыки, тоже мне писали обидные слова и все такое, в ответ на мои комбинации, которым меня научил журнал тогда Костер, то есть задачки на самой последней страничке в нем..
Хотя казалось бы - это игра..
Я с ними не ругался, только выигрывал и все..
Как результат меня на защиту КМС отправили..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Бери уж выше, к временам динозавров.
Цитата:

Людишек тогда не было..
Нужно брать точно в граммах..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11496
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Такой крокодил у нас жрет литров 16.

А вот этот жрёт 4.5 лтира и продаётся по акции,

на 3000 евро дешевле.Просто наверное
долго - стоит. А здесь - больше продал,
больше прибыль имеешь,несмотря на то,
что цену - снизил. Стоит он 12000 евро...
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
от этот жрёт 4.5 лтира и продаётся по акции

А это что такое?
Вроде как Вензу напоминает..
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3175
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
какие то людишки, обиженные что я их в споре то.

Да нууууу ? Силен ))) Слов нет, одни междометия...
Цитата:
112:
когда я по Союзу

Да каг таг, Союз же был есть и остается тебе враг номер один, хоть и не людишка он. ))
Ты что то сам себе противоречишь постоянно../ спасибо, но эту историю я уже слышал 100500 раз/
Цитата:
112:
Нужно брать точно в граммах..

Ты как бы аккуратней с такими высказываниями, а то навевает што то уголовно - наказуемое.
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3175
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракош, с нашим " обалденным " по качеству бензином, оно фсё равно будет " жрать" его ))
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
таг, Союз же был есть и остается тебе враг номер один, хоть и не

Не детство же..
Разговор разве о политике?
Все то ты туда повернуть хочешь..
Ветка мирная, давай попытаемся со своими базарными склоками не ставить в неудобное положение хозяина, до которого пришли в гости..
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