Цитата: 112:

находящейся в гражданской войне

Ты ап чем? У них АТО, а за такие речи сразу угодишь в "сепары". Это раз.

Насчет их агрария, ну да, там ветку где попало ткни расти будет без ухода . Ты мне тут пожалуйста не задвигай чего не знаешь, я месяц как с Запорожья и Азовского моря приехал. Такого бардака, я даже в наши веселые 90- е не видел. Последний раз 5 лет назад был на Украине, то что сейчас там творится это оПа, к которой ты по незнанию стремишься. Там уже даже те, кто с кастрюлей на голове родился, вкурили чего они натворили. Но со своим наипротивнейшем менталитетом, так же как и ты упираются, обвиняя все и вся вокруг ( соседа, правительство, президента), при этом сами оставаясь белыми и пушистыми с постоянным вопросом "а нас за шо ?" Ващпе тебе надо было родиться навУкраине. Самое то.

Цитата: 112:

Ты же не станешь утверждать,

Я вообще в отличии от тебя, ничего не утверждаю. А просто троллю тебя. И прям таки ухохатываюсь, как ты через два три поста или в другой теме переобуваешься. Да плюс ещё спешишь свои пороки и ярлыки навешивать куда и как не попадя. Проходили. Знакомо. По мне " как с гуся вода", а вот ты постоянно в положения себя ставишь разные. ЭхЪ, а вроде ужо взрослый мужиг, пора завязывать оказываться в комичных ситуациях....