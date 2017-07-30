112 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6605





(Пользователи) Сообщений: 4951

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:29 У меня чистые были праворульки, Марк2, Ниссан Тино, ниссан Цефиро, Сюрф..

Фольксваген В4 и Ауди щука , самая первая моя машына для учебы, 83го года..

Вот это качество, что у тех что у этих..

Сейчас у нас продают только собранный где нибудь в Индии металлолом, ну двишки правда родные еще как вроде говорят, но на Поло китайские вроде стоят..