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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.07.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ALASHAINASY.KZ: «Қыз алып қашқан жігіттерді 4-5 жылға соттағандары несі!» («Зачем парней, укравших девушку, осудили на 4-5 лет?!») - Газета публикует мнение пользовательницы Facebook Бахыт ЖАНШАЕВОЙ, которая считает наказание для парней, похитивших девушку - лишение свободы на несколько лет, слишком суровым.

Цитата:
«Зачем же их посадили на 4-5 лет! Можно же было оштрафовать, сделать строгое предупреждение. Жалко их. Между тем, мы готовы прощать, того же УСЕНОВА, например, который стал причиной гибели человека. Можно было и этих парней так же простить, они ж молодые. Тем более, традиция такая есть у нас, воровать невест. Можно было применить более мягкое наказание», - считает она.


Давно не было так хорошо, и вдруг снова!

Прекрасные народные традиции, зачем какой-то глупые Уголовный Кодекс, при чём тут он вообще?! Надо их судить по законам гор, тьфу, по законам степи. Если своровал невесту у уважаемого человека, а сам голь перекатная - по всей строгости. А если наоборот, то это традиция такая, понимать надо.

Вот тогда заживём!

ABAI.KZ: «Әзімбай Ғали. Орыс мектебі қазақ есебінен толықпауы тиіс» («Азимбай Гали: Русские школы не должны пополняться за счет казахов») - По мнению политолога Азимбая ГАЛИ, казахи не должны отдавать детей в русские школы, и в ближайшее время надобность в них отпадет.

Цитата:
«Казахи должны стать политической нацией на основе государственного языка. В будущем, сократится демографический рост, снизится уровень казахской репатриации и возможность урбанизации коренного населения. На сегодня доля городских казахов составляет больше 60 процентов, но все равно казахский язык не стал полноценно государственным. Но растет количество русскоязычных и их политическое влияние, хотя их доля всего 10 процентов на данное время. Доля казахского населения на сегодня составляет 71 процент и 13 миллионов человек, это очень мало.

Поэтому мы должны достичь следующих целей: довести численность населения до 90 процентов, казахизировать 10-15 процентов русскоязычных казахов, отказаться от латиницы и трехязычия (на сегодня в русских школах обучаются всего 9 процентов казахских детей), русские школы не должны пополняться за счет казахских детей», - пишет он.


Какая непонятная статистически ситуация - доля казахов растёт, количество русскоязычных падает, но их политическое влияние растёт?! Как так-то?!
Доля казахского населения 71%, доля русскоязычных 10%, а кто оставшиеся 19%, китайцы что ли?

И снова, конечно, про отказ от трёхязычия и латиницы, забавно.
Эдак я скоро сторонником реформы стану, раз такие видные личности стоящие на стороне национал-патриотизма - все поголовно против.

Надо будет гражданина Азимбая Гали запомнить и последить за творчеством, чувствую это будет интересно.
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§ Медный
Re: Новости казахской прессы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.07.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Язык состоит из слов, а не букв.

видна грамотность, ага! что же вы такой вумный следующий шаг не делаете? потому что он вам не нужен? слова из чего состоят? ;-)
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