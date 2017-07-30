Алиса Re: Напитки из мяса начнут продавать в Европе #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3475

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:17 о боже, а лекарства от глистов сразу в "подарок" будут прилагаться

скоро точно, будем как в Чонкине:

– Ну как, Ваня, самогоночка?

– Первачок что надо,— похвалил Чонкин, вытирая ладонью проступившие слезы.

– Аж дух зашибает.

Гладышев все с той же усмешкой придвинул к себе плоскую консервную банку, бывшую у него вместо пепельницы, плеснул в нее самогон и зажег спичку. Самогон вспыхнул синим неярким пламенем.

– Видал?

– Из хлеба или из свеклы?— поинтересовался Чонкин.

– Из дерьма, Ваня, со сдержанной гордостью сказал Гладышев.

Иван поперхнулся.

– Это как же? спросил он, отодвигаясь от стола.

– Рецепт, Ваня, очень простой,— охотно пояснил Гладышев.

– Берешь на кило дерьма кило сахару...

(В.Войнович)

Уж этого у нас сверхдостаточно и разнообразно...



[Исправлено: Алиса, 30.07.2017 - 12:18]