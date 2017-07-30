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Страница 441 из 442«1...439440441442»
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11492
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В пол четвертого ночи..

Да,правильно,бабушки - ещё спали... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11492
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У вас же они сделано в Германии, а епошки эти наверно турецкие.

Не,Марик,тут так - не бывает. Немцы сделаны
в Германии,а Епошки - в Епонии... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракош, чего это Маврик стал тебя терроризировать?
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4951
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не,Марик,тут так - не бывает. Немцы сделаны
в Германии,а Епошки - в Епонии.

Так у вас чистые епошки, без китайской ходовки, стекол, еще каких то мелочей?
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4951
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня чистые были праворульки, Марк2, Ниссан Тино, ниссан Цефиро, Сюрф..
Фольксваген В4 и Ауди щука , самая первая моя машына для учебы, 83го года..
Вот это качество, что у тех что у этих..
Сейчас у нас продают только собранный где нибудь в Индии металлолом, ну двишки правда родные еще как вроде говорят, но на Поло китайские вроде стоят..
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4951
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько немцев ни встречаю, им без разницы на чем ездить, хоть нексию подгони, они ниче ни говорят..
Народишко непонятный..
А может просто понимают, не требуют жипов..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11492
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,пока светит Солнце,
попробую съездить и Епошек
пофоткать... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11492
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так у вас чистые епошки, без китайской ходовки,

И леворульные ещё при том...
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4951
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Епошек
пофоткать...

Чем то похожи на нас казахов..
Епошек не перепутаешь, а епонские женщины, самые красивые в мире..
Жаль что не знаю епонского языка, в Японию бы махнул..
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4951
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
леворульные ещё при том.

А, вот этого я слышал не бывает, леворульных чистых.
Так что немецкие у вас явно чище..
А то наверно Тайландская стоит, для маленьких тайцев..
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4951
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня тоже не чистая, недочетов много в таких, качество сборки и тд и тп..
Но у нас их мало, только богатые люди могут себе позволить чистую Мечту или чистейший самый немецкий Мерседес..
Наверно это только у акимата такие..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11492
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дракош, чего это Маврик стал тебя терроризировать?

Мы с Мариком - лучшие Друзья... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11492
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот приехал в Автохаус "Тойота".

Этот ряд БУшки,стоимостью от
3000 до 7000 евро.И года выпуска
тоже разные... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
лучшие Друзья

Кайда успели то? Как много я пропустил )))
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Этот ряд БУшки

Та у Маврика "мешта" по любому круче ))
Думаю не удивил ты его, ох не удивил...
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Ответить Новый топик
Страница 441 из 442«1...439440441442»
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