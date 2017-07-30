Цитата: 112:

аналитеги

Вот коль не Цензор, то аналитеги - сам так их прозвал. Отсюда вся и аналитега, в которой по ходу одна правда про отставание нашего аграрного сектора. Но виноват то в этом ТС, однозначно.

Цитата: 112:

Так что вот так это в жизни, именно..

Та понял я шо на на америкоса ты не тянешь, тока молишься. И ващпе в другой ветке в немца перекрестился. А веру то сменил ? Хотя зачем ? У них сейчас ислам в порядке вещей. Молодец, так их . Не зря ты у Дракоши обосновался в теме, поди прощупываешь почву, шоб получить статус беженца. Считается ))