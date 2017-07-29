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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4951
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Раньше Марик был нормальный пацан.

Быть нормальным пасаном значит быстрее данного срока отойти в свет иной..
Иногда нужно отступить, чтобы еще немного надышаться свежим воздухом жизни..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4951
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на речку блин не получилось и щящлыки гарячие наделать..
Вот же не повезло..
С дачей облом, все какие то делишки..
Ворота гаражные не приварил, проспал утром..
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5345
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.07.17 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А вот тут реально позор нашей полиции..

жесть,позорищеее((
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Героический украинский пилот посадивший вслепую самолет в Турции, оказался русским из Донецка. Упс, да?)))
Зрада или перемога ?
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Зрада или перемога ?


Это крайне непростой философский вопрос, так как "зрада" и "перемога" это такой национальный "инь" и "янь", противоестественно скрещённый с уроборосом (алё, кто там вдруг вспомнил про непростые отношения жабы и гадюки?!)

Так вот понять, где именно одно переходит в другое, не получается даже с помощью традиционной поллитры.

На практике, всё это пребывает в постоянном движении натурально как колесо Сансары, причём время фазового перехода от перемоги к зраде и обратно обозримо сокращается, что может служить ещё одним, чисто национальным, доказательством расширения Вселенной.

[выдыхает]
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4951
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Героический украинский пилот посадивший вслепую самолет в Турции, оказался русским из Донецка

Ну не знаю, вообще то он на Турцию работает как вроде, значит турок.
Но все равно, украинская школа это конечно же профессионализм..
Кстати недавно вычитал что по аграрному сектору Украина чуть ли не на европейском уровне шпандорит, первая среди стран бывшего соцлагеря..
Вот не знал, и это при том что там идет гражданская война..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
[выдыхает]


Зачем же так жестоко с одноклеточными?
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну надо же выход приступам графомании иногда давать.
Понимаю, не Виктор Олегыч, но я стараюсь и расту над собой!
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, товарищи морфлотовцы, с праздником вас! Сегодня в городе уже попался один на авто, в тельняхе и бескозырке.
За ВМФ !!!))
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ну судя как ты за пиндосов топишь, будем тебя считать коренным америганцем. Все согласно твоим умозаключениям выстраивается .
Цитата:
112:
Кстати недавно вычитал что по аграрному сектору Украина чуть ли не на европейском уровне шпандорит

Поди до сих пор Цензор. Нет. почитываешь? Они там и не такое отжигают. Ну да ладно, для тебя как раз чтиво подходящее.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Некоторые могут это воспринять, как покушение на их ум и "незапятнанную" совесть )
Есчо в Гаагский суд гляди пожалуются.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4951
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Поди до сих пор Цензор. Нет. почитываешь? Они

Нет, наши крестьяне аналитеги..
По моему 365 инфо или Форбес, на сколько наш анрарный сектор отстает от России и Украины..
А мериканцы при чем?
Если бы я покинул Казахстан и пахал бы в Америке, разве я казахом бы остался?
Какая то чушь..
Я бы стал американцем..
Так что вот так это в жизни, именно..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4951
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погода опять шепчет - дуй на речку, не сиди тут..
Блин, действительно погнать что ли, собрать кампашку, всех детишек и туда..
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Некоторые могут это воспринять, как покушение на их ум и "незапятнанную" совесть )
Есчо в Гаагский суд гляди пожалуются.


Гаагский суд постановит предоставить доказательства наличия и добросовестного владения умом и незапятнанной совестью.
Вот тут-то и случится очередной внеплановый фазовый переход от перемоги к зраде.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2917
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.07.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дайте интеллигенту грамоту уже
А то он так с трибуны и не слезит
Пока свой мозжечковый стрептиз всем не покажет :lol:
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