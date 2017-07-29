Цитата: Обликоморале:

Поди до сих пор Цензор. Нет. почитываешь? Они

Нет, наши крестьяне аналитеги..

По моему 365 инфо или Форбес, на сколько наш анрарный сектор отстает от России и Украины..

А мериканцы при чем?

Если бы я покинул Казахстан и пахал бы в Америке, разве я казахом бы остался?

Какая то чушь..

Я бы стал американцем..

Так что вот так это в жизни, именно..