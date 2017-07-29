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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4936
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Раньше Марик был нормальный пацан.

Быть нормальным пасаном значит быстрее данного срока отойти в свет иной..
Иногда нужно отступить, чтобы еще немного надышаться свежим воздухом жизни..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4936
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на речку блин не получилось и щящлыки гарячие наделать..
Вот же не повезло..
С дачей облом, все какие то делишки..
Ворота гаражные не приварил, проспал утром..
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5345
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.07.17 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А вот тут реально позор нашей полиции..

жесть,позорищеее((
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3162
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Героический украинский пилот посадивший вслепую самолет в Турции, оказался русским из Донецка. Упс, да?)))
Зрада или перемога ?
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6416
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Зрада или перемога ?


Это крайне непростой философский вопрос, так как "зрада" и "перемога" это такой национальный "инь" и "янь", противоестественно скрещённый с уроборосом (алё, кто там вдруг вспомнил про непростые отношения жабы и гадюки?!)

Так вот понять, где именно одно переходит в другое, не получается даже с помощью традиционной поллитры.

На практике, всё это пребывает в постоянном движении натурально как колесо Сансары, причём время фазового перехода от перемоги к зраде и обратно обозримо сокращается, что может служить ещё одним, чисто национальным, доказательством расширения Вселенной.

[выдыхает]
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4936
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:07
Комментарий проходит проверку.
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3162
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
[выдыхает]


Зачем же так жестоко с одноклеточными?
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