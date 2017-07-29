Валентин Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4265





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6416

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:42 Цитата: Обликоморале:

Зрада или перемога ?



Это крайне непростой философский вопрос, так как "зрада" и "перемога" это такой национальный "инь" и "янь", противоестественно скрещённый с уроборосом (алё, кто там вдруг вспомнил про непростые отношения жабы и гадюки?!)



Так вот понять, где именно одно переходит в другое, не получается даже с помощью традиционной поллитры.



На практике, всё это пребывает в постоянном движении натурально как колесо Сансары, причём время фазового перехода от перемоги к зраде и обратно обозримо сокращается, что может служить ещё одним, чисто национальным, доказательством расширения Вселенной.



[выдыхает]