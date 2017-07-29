Цитата: drakon:

После Отлива. Здесь раз в сутки бывает

Прилив и Отлив.Чтобы появилась - угроза

затопления,нужно чтобы во

У нас проще с этим, никуда ходить не надо.

Открываешь яндекс погоду или наверху на Шапке НГ и там все написано..