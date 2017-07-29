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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 440 из 441«1...438439440441»
Куратор темы: drakon
* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4936
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас там потоп?
112й что, не предупреждал?
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У вас там потоп?
112й что, не предупреждал?

У меня в деревне - нет.
Наш 112, деньги Зря - не тратит... :lol:
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4936
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
меня в деревне - нет.

Наш 112й думаю не врет..
Не Пургомет он..

https://www.gismeteo.kz/news/klimat/11980-v-germanii-zatopleny-ulitsy-i-doma/
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,рб этом уже дня 3-4 показывают
на Российском Телевидении... :lol:
Сейчас после Обеда,немного отдохну
съезжу на речку,посмотрю... :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот так работает - наша Полиция.

Загнал его - в угол,сказал что то и...

нет уже его.В машине - сидит... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти цветы Барбара - сама вырастила.

Из семян... :lol: :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 29.07.2017 - 19:08]
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§ Медный
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.07.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивые цветочки
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4936
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там среди немцев делает Епошка?
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А что там среди немцев делает Епошка?

Марик,это не Епония,а Сирия.
Проверка документов и установление
личности... :lol: :-o :oops:
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4936
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,это не Епония,а Сирия.

Не, про машину говорю, неужели патриотичные немцы покупают епошек?
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наш 112й думаю не врет..

Не знаю,врёт он или нет,но попал я на Эльбу,

После Отлива. Здесь раз в сутки бывает
Прилив и Отлив.Чтобы появилась - угроза
затопления,нужно чтобы вода -поднялась
до белой отметкт.Справо на фото.
А когда отметка - скроется под водрй,
будет заторпление...
8-) :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11487
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не, про машину говорю, неужели патриотичные немцы покупают епошек?

Епошки - самые дешевые машины.А немцам - покрену-
патриотизм. Покупают то,что дешевле...
:lol: :oops: :-P
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4936
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня ночью опять чуть на твою Родину бывшую не уехал..
Знакомый попросил увезти в ту степь в Лисаковск, да я че то передумал..
В пол четвертого ночи..
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4936
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Епошки - самые дешевые машины.А немцам - покрену-
патриотизм. Покупают то,что дешевле...

А че, опель например не дешевле того же ниссана?
Или фолькваген..
Я бы немца взял чистого..
У вас же они сделано в Германии, а епошки эти наверно турецкие..
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* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4936
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.07.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
После Отлива. Здесь раз в сутки бывает
Прилив и Отлив.Чтобы появилась - угроза
затопления,нужно чтобы во

У нас проще с этим, никуда ходить не надо.
Открываешь яндекс погоду или наверху на Шапке НГ и там все написано..
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Страница 440 из 441«1...438439440441»
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