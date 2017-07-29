Алиса Re: Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3471

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:45 Еще 100 раз все поменяют. Не удивлюсь, если на следующий год об этом забудут и что-то новое придумают.

Цитата: Валентин:

Одна надежда на старый принцип про строгость законов и необязательность их исполнения.

да-да, только на это и надежда)))



Кстати, в этом же СМИ была и такая статейка:

Почему отменили дипломы государственного образца в вузах Казахстана

"У нас много вузов – частных и государственных, и раньше выдавали дипломы государственного образца. Частный вуз преподавал, и при даче дипломов мы легализовывали его преподавание печатью и подписью МОН. Сейчас все вузы будут выдавать дипломы своего образца, начиная с 2021 года, но для абитуриентов прошлого года это применимо. Таким образом, мы говорим: вы — студенты и нет смысла платить деньги дополнительно за диплом, раз вы платите за обучение. Никто же стоматологу или парикмахеру взятки не дает, потому что ты уже деньги заплатил. Образование – это такая же услуга", — сказал Сагадиев.

Подробный ответ министра о новшествах в реформе и новых направлениях в работе министерства образования и науки РК слушайте на радио Sputnik Казахстан.



Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/radio/20170726/2850830/pochemu-otmenili-diplomy-gosudarstvennogo-obrazca-v-vuzah-kazahstana.html



[Исправлено: Алиса, 29.07.2017 - 12:46]