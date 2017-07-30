Обликоморале Re: Напитки из мяса начнут продавать в Европе #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3160

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:21 Гыы))

Немцы жгут. Обычный бульон мясной патентуют. Точнее даже суп-пюре. Патент наверно в том, что в бутыля разливают. Да уш))

В России шашлык на разлив давно в продаже. Видимо там и стырили идею.

