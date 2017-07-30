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§ NG.kz
Напитки из мяса начнут продавать в Европе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29062
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На данный момент Классен разработал линейку из трех вкусов: "Стейк", "Бомбейская говядина" и "Кролевская курица". Он считает, что полученную субстанцию удобно использовать для нужд армии и гуманитарной помощи.
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§ Обликоморале
Re: Напитки из мяса начнут продавать в Европе
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3160
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыы))
Немцы жгут. Обычный бульон мясной патентуют. Точнее даже суп-пюре. Патент наверно в том, что в бутыля разливают. Да уш))
В России шашлык на разлив давно в продаже. Видимо там и стырили идею.
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