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§ NG.kz
В Костанае задержан главарь банды, на счету которого множество громких преступлений в Кыргызстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29062
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские из Кыргызстана выявили и обезвредили ОПГ, на счету которой множество громких преступлений. В том числе разбойные нападения на предприятия, учреждения, кража крупной партии огнестрельного оружия в Бишкеке. Главарю тогда удалось скрыться.


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§ bgb
Re: В Костанае задержан главарь банды, на счету которого...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3622
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.07.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думаю, сначала поймали его за то, что не зарегистрировался... 8-)
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димон
Re: В Костанае задержан главарь банды, на счету которого...




Отправлено: 27.07.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а потом дожали, и он сознался в покушениях на рм кд в пу, убийстве кенеди, и подмешивании аммиака в макдональдсе :lol:

Потомок Алдара-Косе
Re: В Костанае задержан главарь банды, на счету которого...




Отправлено: 27.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну где этот с "ТС во всей красе" :lol:

Читатель 1
Re: В Костанае задержан главарь банды, на счету которого...




Отправлено: 27.07.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ишь нарядный какой, наверное бывший "спОртсмен")) в 90-х поди застрял

марк
Re: В Костанае задержан главарь банды, на счету которого...




Отправлено: 27.07.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ей он же на "зеленом рынке" материи продавал офигеть

§ 112
Re: В Костанае задержан главарь банды, на счету которого...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.07.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Называется Киргизия вступила к нам в сово.., ой, в таможенный союз..
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§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае задержан главарь банды, на счету которого...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3640
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.07.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да уш..
Называется Киргизия вступила к нам в сово.., ой, в таможенный союз..

-что то Марик, на той неделе в ДВД днем ходил.... странное совпадение....
-он, у тебя не останавливался на суточной квартире? ((((((
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§ шолом рубашкин
Re: В Костанае задержан главарь банды, на счету которого...
шолом рубашкин


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Сообщений: 1094
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 30.07.17 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как это получается, что силовые структуры другого государства ведут ОРД на территории нашей страны?
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