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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Раньше Марик был нормальный пацан.

Быть нормальным пасаном значит быстрее данного срока отойти в свет иной..
Иногда нужно отступить, чтобы еще немного надышаться свежим воздухом жизни..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 29.07.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на речку блин не получилось и щящлыки гарячие наделать..
Вот же не повезло..
С дачей облом, все какие то делишки..
Ворота гаражные не приварил, проспал утром..
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5345
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.07.17 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А вот тут реально позор нашей полиции..

жесть,позорищеее((
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3157
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.17 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Героический украинский пилот посадивший вслепую самолет в Турции, оказался русским из Донецка. Упс, да?)))
Зрада или перемога ?
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