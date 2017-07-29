112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4262





(Пользователи) Сообщений: 4929

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:50 Сегодня на речку блин не получилось и щящлыки гарячие наделать..

Вот же не повезло..

С дачей облом, все какие то делишки..

Ворота гаражные не приварил, проспал утром..