За фотографии в соцсетях наказали 28 чиновников в Костанайской области
Я робот
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Сообщений: 29060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 10:26
- Такие фотографии не соответствуют принципам госслужбы и этическим нормам, - пояснил Искендиров. - Мы провели мониторинг соцсетей и выявили фотографии, на которых увидели госслужащих в различных кафе и ресторанах, а также на охоте, с ружьями. Читать новость
Валентин: Как госслужащий себя ведёт в свободное от работы время - никого волновать в целом не должно, пока это находится в рамках соответствующего законодательства.
что за бредовость - наказание за размещение фото? ведь разместить мог любой человек с той компании. А если госслужащие не знают или не соблюдают по незнанию "правила игры" (т.е. типа кодекс чести ГС), в которую они залезли, то надо их выводить, кто их туда пустил? Пусть заново учат/зубрят -сдают тесты и .... Это по ути своей очередное помахиванием пальчиком - "низзя, но идите и больше так не делайте". Более жесткие меры надо принимать. Это госслужба, а не детский садик "Ромашка".
Бывалый
Re: За фотографии в соцсетях наказали 28 чиновников в...
Алиса: Ну я промолчу вслух, что отдельные имеющие отношение к картриджам
Это вы про кого? Про меня? Так я к картриждам никогда никакого отношения не имел. Я ж не эникей. Я ж программист. Хотя.... то что вы поверили в эту байку, вброшенную уже не помню кем (кажись путейцем-щебнеподбивателем Нурбанчиком), отлично характеризует ваш уровень умственного неразвития.
Бывалый
Re: За фотографии в соцсетях наказали 28 чиновников в...
осталось проституток потрясти и они вам любые фотки с голыми чиновниками за хороший гонорар отдадут,,а эта борьба с рабочими кланами вызывает простую досаду - папа дворник,мама дворник,сын учится на дворника,дед является заслуженным дворником района на мизерной пенсии,,после чистки в рядах дворников будут заменены на новых специалистов с корочкой бескланновой принадлежности ,,приходишь в школу - директор сын,завуч тетя,училка по географии сестра снохи,,в общем семейная школа
Гульбану
Re: За фотографии в соцсетях наказали 28 чиновников в...
Директор школы не является гос.служащим. он является гражданским служащим...так что имеет право. Ограничений ввиде родственных связей в трудовом кодексе для гражданских служащих нет...более того если дось/сын директора имеет пед.образование и школа в райрне/деревне одна - не работать из за родителя чтоли...
Бывалый: который предписывает не выставлять свой досуг напоказ.
Нет такого в этом кодексе. Я думаю, его недопоняли и перестарались. Вот какой пункт из нижеприведенных они нарушили?
Цитата:
2. Общие стандарты поведения
5. Государственные служащие должны: 1) способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального согласия в стране, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана; 2) быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и корректность; 3) обеспечивать законность и справедливость принимаемых ими решений; 4) обеспечивать прозрачность принятия решений, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц; 5) противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, препятствующим или снижающим эффективность функционирования государственных органов; 6) повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей, соблюдать установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты; 7) своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества, не допускать преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей деятельности; 8) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера; 9) не распространять сведения, не соответствующие действительности; 10) обеспечивать сохранность государственной собственности, рационально, эффективно и только в служебных целях использовать вверенную государственную собственность, включая автотранспортные средства; 11) неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязанности, рационально и эффективно использовать рабочее время; 12) на постоянной основе принимать меры по повышению качества оказываемых государственных услуг, всецело ориентируясь на запросы населения как потребителя государственных услуг; 13) не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность. 14) соблюдать деловой этикет и правила официального поведения. Внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность. 6. Государственные служащие не должны использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним. Государственные служащие, в том числе занимающие руководящие должности, не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций.
3. Стандарты поведения во внеслужебное время
7. Государственные служащие во внеслужебное время должны: 1) придерживаться общепринятых морально-этических норм, не допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; 2) проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение при получении соответствующих услуг; 3) не допускать со своей стороны нарушения требований законодательства, сопряженных с посягательством на общественную нравственность, порядок и безопасность, и не вовлекать других граждан в совершение противоправных, антиобщественных действий.
Учитель, завуч, директор, любой работник государственного учебного заведения по определению не является госслужищим. Госслужищие от образования сидят в управлениях и департаментах образования акиматов и в министерстве образования и науки. Неуч этот радетель за чистоту в рядах госслужащих, за такой пример его самого надо за несоответствие наказать.
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